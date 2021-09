Jasmine Carrisi. Notte turbolenta quella passata dalla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso a Milano. La giovane cantante si è sfogata sul suo profilo Instagram

Estate appena passata e carica di emozioni per Jasmine Carrisi, sia dal punto di vista professionale che personale. La giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, classe 2001, sta mettendo pian piano i primi mattoni per costruire la sua carriera.

Come il celebre padre ha scelto la musica, buttandosi a capofitto nel genere trap. Se l’anno scorso ha esordito con il suo primo singolo dal titolo “Ego” (circa 410mila visualizzazioni su YouTube), il 2021 l’ha vista replicare con “Calamite” e ancora più recentemente con il brano “Stikide”, in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K. Il pubblico italiano ha potuto ammirarla anche sul red carpet di uno degli eventi internazionali di maggior prestigio, la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, fianco a fianco al famoso genitore.

Jasmine Carrisi: i problemi di salute che hanno colpito la giovane cantante

Non solo belle notizie per Jasmine Carrisi. La giovane cantante ha dovuto affrontare durante la scorsa estate anche un problema di salute che ha colpito molti e che desta ancora tantissima paura: è stata contagiata, infatti, da Covid19.

Fortunatamente, dopo un periodo di quarantena e aver sviluppato sintomi di lieve entità, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha potuto riprendere la sua vita normalmente. Il timore è comunque rimasto.

Per questo motivo la scorsa notte ha passato attimi di concitazione che ha voluto raccontare ai suoi fan su Instagram. La giovane Jasmine, dopo il diploma ottenuto al Liceo Linguistico, ha lasciato la sua Puglia per trasferirsi a Milano per studiare Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

La sua è la classica vita degli studenti fuori sede, lontana da casa e dai genitori, deve cavarsela da sola per le piccole e grandi problematiche quotidiane. Nel cuore della notte ha iniziato a star male. Tosse, mal di testa e di gola, naso tappato: tutti sintomi influenzali. Ha deciso quindi di acquistare tramite delivery uno spray nasale per trovare sollievo.

“Nessuna farmacia di Milano ne aveva uno. Com’è possibile?” – si sfoga la giovane sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 100mila follower.