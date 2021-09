Jessica Franceschetti per lei l’estate non finisce mai, lo scatto in bikini è da capogiro – FOTO

L’influencer Jessica Franceschetti ha condiviso su instagram uno scatto in bikini che fa girare la testa ai suoi fan

Jessica Franceschetti ha condiviso uno scatto su instagram con indosso un bikini scosciato che lascia intravedere il lato B perfetto. Nella didascalia scrive:”Per me sarà sempre estate. Ma che caldo fa oggi? Tette abbronzi”. Arrivano tantissimi commenti dei followers in risposta:“Stupenda meravigliosa”, “Jessica fa caldo ed è anche un pò colpa tua”, “Se ti vediamo così anche per noi è sempre estate”.

LEGGI ANCHE>>>Andrea Delogu, elegantissima in beige ma è impossibile non fare zoom: apoteosi di bellezza – VIDEO

Jessica Franceschetti sensualità e simpatia su instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> 29 Settembre. “Tale e quale show” in festa. Oggi l’attenzione è tutta per lei

L’influencer Jessica Franceschetti ha molto successo su instagram, la seguono in 1,2 milioni di persone. Ciò che la contraddistingue è la simpatia e sensualità sulla quale scherza sempre. A volte non si capacita nemmeno lei del seguito così numeroso che ha sui social. La maggior parte indubbiamente sono uomini, perché il target che lei attira è sicuramente maschile. Infatti riceve moltissimi messaggi in privato da parte di uomini, spesso anche abbastanza spinti. Ad esempio oggi un utente le ha scritto in privato:”Ti leccherei le stanghette degli occhiali”. Lei ha commentato dicendo:”Mancava questa benon, beh na lucidada non faria mal”.

Lo ha detto in veneto, lei parla spesso in dialetto e infatti molte volte capita che i suoi followers non capiscano ciò che vuole dire. Qualche giorno fa ha consigliato loro un libro che da la spiegazione delle parole venete. In questo modo sarà più semplice farsi capire. La Franceschetti è infatti vicentina e la sua popolarità su instagram la deve alla sua passione per il pallone. Anni fa aveva infatti pubblicato alcune foto e video di lei mentre palleggiava in maniera impeccabile. Ha attirato l’attenzione di tutti, specialmente degli uomini che sognavano da sempre di vedere una bella donna saper palleggiare.

Insomma l’influencer ha saputo comprendere cosa volevano vedere gli uomini e si è adeguata, creandosi intorno una cerchia di followers che non è affatto male. Grazie al suo seguito può ottenere diverse opportunità lavorativa in collaborazione con brand di ogni genere. La Franceschetti è stata anche invitata in televisione per il canale tv Vicenza durante una puntata dedicata al calcio per la squadra bianco rossa.