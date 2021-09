Juventus-Chelsea: le pagelle e il tabellino della partita

Il tabellino della seconda gara dei gironi di Champions League in scena all’Allianz Stadium tra Juventus-Chelsea, appena terminata.

In scena all’Allianz Stadium la gara utile per la seconda giornata del girone H di Champions League tra Juventus e Chelsea.

La squadra di Allegri affronta i blues priva degli infortunati Dybala e Morata. I bianconeri sono reduci di una vittoria contro il Malmo per 3 a reti a zero nella prima gara del girone disputata in Svezia così come gli inglesi che hanno vinto 1-0 contro i russi dello Zenit.

Primo tempo equilibrato anche se la Juventus ha avuto qualche occasione in più un maggiore possesso palla, tuttavia le due squadre non riescono a sbloccare il risultato e restano ferme sullo 0-0.

L’Allianz Stadium esplode dopo soli 10 secondi dall’avvio della ripresa grazie al gol di Federico Chiesa: imbucato da Bernardeschi infila con il mancino Mendy che non può nulla.

Il Chelsea non riesce a riagguantare il risultato e grazie a questo gol la squadra di Allegri si porta al primo posto in classifica a punteggio pieno, la segue il Chelsea e lo Zenit a 3 punti e chiude il Malmo ancora fermo a 0.

Juventus-Chelsea: pagelle e tabellino

Rete: 46′ Chiesa

Juventus: Szczesny 6; Danilo 7, Bonucci 7.5, De Ligt 7.5, Alex Sandro 7; Cuadrado 6.5, Bentancur 6 (83′ Chiellini 6.5), Locatelli 7, Rabiot 6 (77′ McKennie 6); Chiesa 7.5 (77′ Kean 6), Bernardeschi 6.5 (65′ Kulusevski 6). All. Allegri 7

Chelsea: Mendy 6; Christensen 5 (75′ Barkley 6), Thiago Silva 6.5, Rudiger 6; Azpilicueta 5.5 (62′ Chalobah 6), Jorginho 6 (62′ Loftus-Cheek 6), Kovacic 6, Alonso 5 (46′ Chilwell 6); Ziyech 5.5 (62′ Hudson-Odoi 6), Havertz 6.5; Lukaku 5.5. All. Tuchel 5.5

Arbitro: Gil Manzano (SPA)

Ammoniti: 18′ Alonso, 61′ Ziyech, 66′ Rudiger

Nella prossima gara del 20 ottobre alle 21, la Juventus sarà ospite dello Zenit mentre il Chelsea affronterà in casa il Malmo per la terza gara del girone H.