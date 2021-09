“Like per te”, Anna Safroncik zoom inevitabile nel punto giusto: mettetevi comodi – FOTO

Anna Safroncik torna a realizzare i suoi sogni dopo un lungo letargo. La telecamera in primo piano riprende il meglio dell’attrice.

Finalmente l’attrice di origini ucraine, Anna Safroncik ha suscitato il giusto clamore durante una piacevole serata nel luogo gradevole, in cui sognava di andare da tempo.

L’attrice non si risparmia quasi mai dal concedersi qualche attimo di relax, ma solo dopo aver ottemperato agli impegni del giorno.

Nel mentre digerisce le ultime scorie della pandemia da Covid-19, Anna ritrova pian piano quel sorriso proveniente dall’anima che tanto profuma di buon umore per i fan e un inizio di giornata come meglio non poteva.

Ieri sera, l’artista è stata protagonista di un evento imperdibile che attendeva con trepidazione da tanto tempo a questa parte. Si tratta del ritorno in sala, davanti al grande schermo, come lo è stato nel passato e ai vecchi tempi dove tutto ebbe inizio per lei

Anna Safroncik cattura l’attenzione proprio lì: “007” in azione

