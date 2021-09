Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata. Serkan scopre che sua madre è riuscita ad uscire di casa, intanto Eda vuole fargli recuperare la memoria

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Serkan è finalmente ritornato a casa dopo l’incidente aereo che ha fatto temere a tutti la sua morte: adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo perché il nostro architetto è ancora vivo e vegeto. Purtroppo, per certi versi, non sembra essere tornato del tutto: infatti, presentandosi mano nella mano con la sua ex fidanzata Selin, ha dimostrato a tutti di aver perso più di un anno della sua memoria. Eda è semplicemente devastata da questa cosa e non sa che cosa fare.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Qui entra in gioco Aydan, la madre di Serkan. La donna si reca all’Art Life per poter riabbracciare suo figlio, ma qui scopre che ha perso la memoria. Infatti Serkan si prepara per la seconda volta ad affrontare il trauma di vedere sua madre fuori casa, e lei gli spiega un po’ quello che è successo. Nel frattempo decide di organizzare una festa di bentornato a casa, perché anche se Serkan ha perso la memoria, è un miracolo che sia vivo ed è giusto festeggiare il suo ritorno. Qui Eda fa un altro tentativo per far tornare la memoria al suo, ormai, ex fidanzato ed ex futuro marito. Serkan riuscirà a ricordare tutto quello che è successo nel suo ultimo anno di vita?

Speriamo tutti che Serkan riesca a recuperare la sua memoria: vederlo sposato con Eda è qualcosa che tutti desiderano oramai da molto tempo.