Il docu-reality targato Sky ha fatto molto discutere ma anche appassionare i suoi numerosissimi fan. Ma cosa è successo a una coppia?

“Matrimonio A Prima Vista” è quasi alla sua settima edizione che andrà in onda su Real Time a partire da giugno.

Intanto i concorrenti che hanno passato nelle scorse stagione hanno fatto molto discutere soprattutto per le loro relazioni altalenanti.

Come ben sappiamo le giovani coppie si prestano a un esperimento sociale e si conoscono proprio il giorno del loro matrimonio. Con un ‘sì’ sugellano il loro amore non ancora sbocciato e volano subito in viaggio di nozze ritrovando in una convivenza forzata e conoscendosi tra paure e incomprensioni.

Una volta tornati dalla luna di miele, i neosposi sceglieranno dove andare a vivere e inizieranno la loro vita matrimoniale a tutti gli effetti, conoscendo amici, famiglia e abitudini dell’altro.

La decisione importante degli ex concorrenti di MAPV

Quasi tutte le coppie che hanno preso parte a ‘‘Matrimonio a prima vista’‘ non hanno proseguito la loro relazione al termine della trasmissione riconsegnando le fedi e firmando le pratiche per il divorzio.

Ma non è stato per tutti così, infatti, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti hanno detto un’altra volta sì confermando il loro amore.

I due giovani hanno partecipato al docu-reality un anno fa e nonostante inizialmente non avevano promesso bene, i due non si sono più detti addio.

Il tassista e la bartender hanno fatto breccia nel cuore del pubblico e quell’atteggiamento sempre costruttivo da parte di Francesco è riuscito a far superare tutte le incertezze a Martina.

I due ragazzi hanno festeggiato con accanto anche i partecipanti dell’edizione di MAPV, condividendo con loro un momento così importante, e poi sono partiti per la Sardegna.

“Matrimonio a prima, a seconda, a eterna vista“, ha scritto lo sposo. A fargli eco è Martina che ha ribattuto: “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra”.