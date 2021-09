Meteo: le previsioni per mercoledì 29 settembre 2021

Le previsioni del meteo per oggi 29 settembre 2021 non sono delle migliori, in arrivo pioggia e freddo. L’autunno è davvero arrivato.

I prossimi giorni su tutta la Penisola non saranno tranquilli, l’autunno è arrivato e con esso pioggia e freddo. Diversi temporali si abbatteranno in molte regioni italiane e le temperature caleranno vertiginosamente.

Ad essere interessato da questa perturbazione di aria fredda sarà soprattutto il Centro-Sud, nella giornata odierna il tempo peggiora soprattutto al Nord-Est e giovedì sarà interessato anche il Sud.

Sui versanti tirrenici ( Lazio – Toscana – Campania) le temperature saranno ancora nella media ma nulla di eclatante. Il freddo si sta facendo strada.

Le previsioni per la giornata odierna, vediamo insieme nel dettaglio

NORD

Oggi al Nord sarà brutto tempo un pò ovunque, previste piogge in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Qualche sfera di sole sarà intravista verso le pianure e lungo le coste. Le temperature oscilleranno tra i 22 ed i 27 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro ed in Sardegna la giornata sarà più piacevole, sono previste piogge di poca entità soprattutto in Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Le temperature oscilleranno tra i 27 ed i 28 gradi.

SUD E SICILIA

Al Sud ed in Sicilia il tempo sarà variabile. Sono previste delle piogge nel pomeriggio sugli Appennini. Le temperature oscilleranno tra i 23 ed i 27 gradi.

Oggi in Italia si festeggia San Michele Arcangelo.

