La nuova entrata al “GF Vip” si sta già facendo amare, e odiare, da molti ma non smette mai di mostrare la sua innata eleganza e il portamento signorile.

Il suo debutto giovanissima a “Non è la Rai”, la trasmissione di Gianni Boncompagni che ha lanciato la carriera di tantissime attrici e showgirl italiane come Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Laura Freddi, Alessia Mancini. Nel 2007 partecipa al reality “L’Isola dei famosi”, arrivando quarta nell’edizione che ha visto vincitrice Manuela Villa.

Miriana Trevisan, oggi 49enne e mamma di Nicola, l’unico uomo della sua vita nato dalla relazione con Pago, sta affrontando anche la sfida della Casa più spiata d’Italia nonostante le tante sfide che la convivenza forzata può portare ai suoi concorrenti.

LEGGI ANCHE —> “Molto chic”, Barbara D’Urso mostra il fondoschiena e scatena il panico in studio, divina – FOTO

Miriana Trevisan è una moderna fata turchina, occhi puntati solo sul suo seno generoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

NON PERDERTI ANCHE —> “Stupenda è dir poco”, Juliana Moreira seduce allo specchio: i fan vedono doppio. Atomica in paillette – FOTO

Ieri sera in puntata è stata rimproverata direttamente da Signorini per aver nominato Antinolfi dopo che lui stesso le aveva confessato di voler uscire dal programma.

“Sappi che a questi giochetti non ci caschiamo. Siamo abituati”, le ha detto il conduttore visibilmente inalberato per quanto stava accadendo sotto i suoi occhi. Nonostante questo la showgirl ha mantenuto a calma e ha mostrato tutto il suo fascino e bellezza incontrastata.

Ha deciso per l’occasione di indossare un meraviglioso abito pomposo di color blu elettrico con la gonna a palloncino stretto in vita ed il corpetto con scollo profondissimo a V che le stringeva il seno generoso messo in risalto proprio dall’apertura estrema.

I suoi fan erano tutti con lei ieri: “Anche al GF come 30anni fa a Non è la Rai sta dimostrando che è realmente una donna perbene pacifica buona dolce sensibile…forza Miriana il pubblico ti ama e noi saremo sempre dalla tua parte”. I commenti però continuano: “È la più sana di quella casa”, “Grande donna e persona❤️”.