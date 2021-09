“Muoio, chiamate il 118” Alessia Marcuzzi, la schiena scoperta e la vista da dietro. E pazzesca – FOTO

La bella conduttrice ha condiviso una foto su instagram dove appare particolarmente sensuale con la schiena nuda, i fan impazziscono

Alessia Marcuzzi condivide una foto sexy su instagram e i fan vanno in delirio. La Marcuzzi appare seduta ad un bar mentre sorseggia con sensualità un cocktail e sfoggia la sua schiena nuda. I commenti sono allucinanti:“Vorrei essere al posto della cannuccia per essere succhiato da te bellissima Alessia, Ti amo”, “Ma sexy nella sua semplicità come la Marcuzzi esiste qualcuna al mondo?”. C’è chi minaccia di chiamare il 118 perché si sente male dalla troppa bellezza della conduttrice.

Alessia Marcuzzi una seconda giovinezza per la conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

La Marcuzzi dopo aver detto addio a Mediaset ha ripreso in mano la sua vita e ha iniziato a fare moltissime cose che prima non faceva, forse per impegni lavorativi. Appare raggiante e felice. La conduttrice è sempre in giro, recentemente è stata a Londra dove ha cantato insieme ad una amica in un pub bellissimo. Ha girato poi per le varie vie della città con entusiasmo e infatti al riguardo ha scritto:“Mi piace tanto. In generale, io sono proprio una persona che si entusiasma. Mi piace guardare cosa c’è laggù come se fossi sempre sul balcone di una casa.

Mi piace parlare con gli sconosciuti che mi raccontano le storie e mi piace parlare con le persone che amo, per capire come stiamo crescendo e dove stiamo andando. Mi piace scoprire i posti nuovi e mi piace altrettanto rivedere i vecchi, ma farlo con occhi diversi”. La Marcuzzi spiega anche che da piccola sognava di viaggiare e di fare molte cose, ma la sua situazione economica glielo impediva. Oggi che ha le possibilità è molto grata e orgogliosa di se stessa per essere riuscita a rendersi felice da sola. In questo periodo la Marcuzzi partecipa anche a molti seminari dove viene chiamata anche a parlare.

Come per Tender capital che l’ha chiamata per parlare di women empowerment, sostenibilità e inclusività. Temi attuali e di notevole importanza sociale. Si sta dedicando anche al suo ruolo d’imprenditrice per i suoi cosmetici dal nome Luce e dal suo marchio di borse Marks and angels. Quest’anno per la conduttrice sarà un anno di novità, di cambiamento e sopratutto di presa di posizione personale di una donna forte e indipendente.