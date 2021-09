Francesco Facchinetti spopola sul web con una foto strepitosa che lascia i fan senza parole. Ecco cosa ha combinato insieme a sua moglie

Francesco Facchinetti è da tutti conosciuto per le sue canzoni e l’allegria che trasmettono. E’ figlio di Roby Facchinetti, il cantante dei Pooh che gli ha trasmesso l’amore per la musica.

Attualmente è un conduttore televisivo, imprenditore e agente dello spettacolo, ma è anche un marito e papà meraviglioso che ha sempre messo al primo posto la sua famiglia, anche se allargata.

Francesco Facchinetti, la FOTO con la moglie è paradossale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

L’ultima foto appena pubblicata dal cantante ha già fatto il giro del web e si tratta di uno scatto strepitoso fatto in un appartamento in riva al mare insieme a sua moglie. I due si mostrano in costume, lui la sorregge e si vede a mala pena e lei è girata di spalle e i fan possono notare solo il suo posteriore.

Un gioco di colori rende tutto surreale e fa solo immaginare ai follower la bellezza della moglie in primo piano.

“Foto artistiche con le chiappe al vento” Scrive Facchinetti sotto al post e subito arriva il commento della compagna che afferma con ironia: “Hahahhahaha hai scurito la foto così non si vede nulla amoreeee”.

Non mancano poi like e altri messaggi come “Tutti a guardare le chiappa di Wilma, ma nessuno si è accorto che lui è nudo??”, c’è chi infatti ha notato questo particolare. Il paesaggio mozzafiato può solo che accompagnare questa meravigliosa foto.

Ancora una volta Francesco Facchinetti è riuscito a stupire il web con la sua ironia, allegria e quella spensieratezza che lo contraddistinguono da tutti e lo rendono pieno di fantasia. Sa come fare ridere la gente ed è per questo che il pubblico lo ammira e lo supporta in ogni occasione.