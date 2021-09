Scooter si scontra con un’auto: spezzata la vita di un ragazzo di soli 18 anni

Un ragazzo di soli 18 anni è deceduto nella serata di ieri in un tragico incidente in scooter verificatosi sulla strada Marscianese a San Martino in Colle, frazione di Perugia.

Aveva solo 18 anni ed una vita ancora davanti a sé il ragazzo deceduto nella serata di ieri in un drammatico incidente a San Martino in Colle, frazione di Perugia. Il giovane stava viaggiando alla guida del suo scooter lungo la strada Marscianese, quando improvvisamente ha impattato contro un’auto. Uno scontro violento che non ha lasciato scampo al 18enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

Perugia, scooter si scontra con un’auto sulla strada Marscianese: morto ragazzo di 18 anni

Terribile incidente mortale nella serata di ieri, martedì 28 settembre, lungo la strada Marscianese, nel tratto compreso tra San Martino in Colle e San Fortunato, in provincia di Perugia. La vittima è un ragazzo di soli 18 anni.

Il giovane, di cui non è stata resa nota l’identità, stando alle prime informazioni, riportate da alcune testate locali, tra cui la redazione de Il Corriere dell’Umbria, si trovava alla guida del proprio scooter che, per cause ancora da determinare, si è scontrato contro un’auto, una Toyota. Dopo l’impatto, il giovane motociclista è stato sbalzato dalla sella della due ruote ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato d’urgenza il 18enne in ospedale. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo presso il nosocomio per le gravissime ferite riportate.

Oltre ai soccorsi, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del capoluogo umbro che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del terribile sinistro costato la vita al 18enne e accertare eventuali responsabilità.