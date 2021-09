Risucchiato dalla trebbiatrice mentre lavora: morto agricoltore

Nel pomeriggio di ieri, un agricoltore di 54 anni è morto a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme (Pisa) dopo essere stato risucchiato dalle lame di una trebbiatrice.

Ancora vittime sul lavoro in Italia, un bilancio che, purtroppo, si aggrava di continuo. L’ultima nel pomeriggio di ieri a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme (Pisa), dove un agricoltore di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato risucchiato da una trebbiatrice mentre lavorava nella propria azienda. L’allarme è scattato in serata, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il 54enne era ormai troppo tardi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Pisa, risucchiato dalle lame della trebbiatrice mentre lavora: morto agricoltore di 54 anni

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, martedì 27 settembre, a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme, comune in provincia di Pisa.

Un agricoltore di 54 anni ha perso la vita mentre lavorava in un campo di granoturco all’interno della propria azienda agricola. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione di Fanpage, l’uomo era a bordo di una trebbiatrice, quando quest’ultima si sarebbe bloccata d’improvviso. La vittima sarebbe, dunque, scesa per cercare di risolvere il guasto, ma sarebbe stata risucchiata nel macchinario.

Leggi anche —> Due operai morti in un deposito d’azoto dell’ospedale: indagini in corso

L’allarme è scattato nella serata di ieri quando è stato trovato il corpo senza vita dell’agricoltore. Presso l’azienda sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto il corpo del 54enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Leggi anche —> Folgorato da scarica elettrica su un traliccio: muore tecnico dell’Enel

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’esatta dinamica dei fatti. L’ipotesi più accreditata, scrivono i colleghi di Fanpage, è quella secondo la quale il 54enne sia stato risucchiato dalle lame della trebbiatrice nel tentativo di riparare un guasto.

L’agricoltore 54enne, deceduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Pisa, è la sesta vittima sul lavoro nel nostro Paese in sole 24 ore.