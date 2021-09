Sabrina Salerno ha raccolto tantissimi elogi grazie al suo ultimo scatto: i complimenti per la cantante, ormai, si sprecano.

Sabrina Salerno si sta preparando al meglio per la nuovissima esperienza: la cantante farà parte del ricchissimo cast di ‘Ballando Con le Stelle’. Milly Carlucci sta lavorando da diverse settimane e sta mettendo su un’edizione di livello straordinario: la conduttrice ha convinto anche la talentuosa Arisa. In attesa di scoprire con chi farà coppia nel programma, la nativa di Genova non smette di conquistare i suoi fan su Instagram.

Super Sabri, che vanta ormai 1,1 milioni di followers, manda in tilt il web praticamente ogni sera: l’artista 53enne posta foto tanto diverse ma così uguali. In poche parole, la classe 1968 mette sempre le sue forme in bella mostra, ma lo fa in modo diverso (con trasparenze da urlo, scollature generose, costumi esplosivi, outfit da sballo). Gli scatti postati quest’oggi sono davvero eccezionali: non a caso è arrivata una pioggia di commenti sotto al post.

Sabrina Salerno, trasparenze che accendono la fantasia: décolleté atomico

Sempre Sabrina Salerno, ancora Sabrina Salerno, eterna Sabrina Salerno. L’icona sexy degli anni Novanta, con molta probabilità, è ancora più bella e sensuale dopo oltre 30 anni. I social sono ormai la sua seconda casa: la 53enne li utilizza in pratica ogni giorno e posta fotografie devastanti.

Il post di oggi è semplicemente mostruoso: la canotta indossata da lei è dotata di trasparenze roventi che scoprono di fatto il reggiseno e il décolleté. “Sei veramente un essere speciale”, ha scritto un follower innamorato della nativa di Genova. Piovono complimenti. “In un mondo di modelle/cantanti/artisti ricoperti da tattoo, questa donna rimane bella come madre natura l’ha fatta”, “Una bellezza senza confini”, “Il mio modello di bellezza”, si legge ancora.

La Salerno è a Roma: dalla capitale italiana, la cantante ha regalato scatti al limite del proibito in cui ha mostrato le sue curve da infarto con una facilità disarmante.