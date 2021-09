“Sempre in forma” Rocio Morales, ma i pantaloni dove sono? – FOTO

La fantastica ex ballerina spagnola Rocio Morales ha stupito tutti con la sua ultima foto senza pantaloni: i fan sono su di giri!

La splendida moglie del noto attore italiano Raul Bova ha fatto girare la testa a tutti gli utenti che la seguono sul suo profilo Instagram… il motivo? Senza dubbio l’ultimo post che ha condiviso.

Nell’immagine Rocio viene immortalata in piedi contro una parete bianca: il volto e lo sguardo sono rivolti verso sinistra, la bocca è aperta, le braccia sono incociate e l’espressione è pensierosa.

La strepitosa presentatrice indossa soltanto una maglietta bianca: sotto ad essa il nulla…

Il viso della bella influencer non è eccessivamente truccato, i capelli sono sciolti e mossi ed il look è piuttosto semplice: la bellezza della Morales non ha confini!

Rocio Morales, la maglietta arriva all’inguine: il numero degli zoom schizza alle stelle! – FOTO

