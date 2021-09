Silvia Toffanin, la tragica previsione di Maurizio Costanzo. Incredibile..

Silvia Toffanin è tornata in tv con un doppio appuntamento, al sabato e alla domenica. Maurizio Costanzo ha qualche dubbio

Continuano i doppi appuntamenti settimanali di Silvia Toffanin su Canale 5. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, in questa nuova stagione televisiva, torna con il suo “Verissimo” non solo al sabato ma anche alla domenica, “imponendosi” nel nuovo palinsesto di rete e prendendo il posto di Barbara D’Urso alla domenica.

È stata proprio Barbarella ad essere la più penalizza nel restyling voluto dalla famiglia Berlusconi per le sue reti. Ridimensionata e orfana di ben due programmi. Lei però si dice serena e d’accordo definendo la scelta voluta da Pier Silvio inevitabile dopo lo stravolgimento che la pandemia ha portato.

Su Silvia Toffanin arriva il giudizio di un mostro della televisione italiana, di un grande maestro, Maurizio Costanzo. È lui che vuota il sacco e mette nero su bianco una previsione.

Silvia Toffanin vs Barbara D’Urso, le parole di Costanzo

Cosa ne pensa Maurizio Costanzo del cambio che c’è stato su Canale 5 alla domenica tra Barbara D’Urso e Silvia Toffanin? È una spettatrice che glielo chiede nella rubrica all’interno del settimanale Nuovo, “Non sarebbe stato meglio lasciare ‘Verissimo’ al sabato e la D’Urso la domenica?”.

Pronta la risposta di Maurizio Costanzo: “Barbara D’Urso ha conquistato una buona fetta di pubblico, usando uno stile diverso…Qualcuno la rimpiange, altri no…”.

Il marito di Maria De Filippi ha però spiegato che in televisione ogni tanto le carte vanno rimescolate. I cambiamenti sono importanti per non appiattire le cose: “Non possiamo pensare che i palinsesti restino sempre uguali – ha spiegato il giornalista – I cambiamenti come quelli apportati questo autunno a Mediaset servono a rimescolare le carte”.

Pensiero dunque chiaro quello di Costanzo. Il cambiamento era necessario ma resta la titubanza sul doppio appuntamento di “Verissimo” senza dimenticare però, sottolinea, quello che Silvia Toffanin ha specificato fin dall’inizio. Le due puntate avranno un taglio diverso proprio per evitare la monotonia e la ripetizione.