Lite all’interno della Casa tra Samy e Alex. Intervengono Soleil e Ainett che si scontrano per difendere i loro amici ma l’italo-americana ha un’uscita infelice.

Anche quest’anno il ”Grande Fratello Vip” sta regalando spettacolo e come sempre il pubblico si appassiona alle dinamiche che nascono all’interno della Casa di Cinecittà.

Dopo tre settimane dall’inizio del reality show già si manifestano i primi malumori tra gli inquilini che mostrano i nervi tesi e si scontrano per alcune incomprensioni.

Questa sera è stata la vota di Samy e Alex Belli: durante un collegamento di Aldo Montano con la Casa (lo schermidore sta facendo la quarantena preventiva poiché ha dovuto lasciare momentaneamente il reality per essere ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme agli altri atleti di Tokyo 2020), l’attore ha zittito Andrea e Samy mostrando l’indice davanti alla bocca in modo di farli tacere poiché non riusciva a sentire le parole del suo compagno di avventura.

Samy non ha gradito questo gesto e appena è finito il collegamento è subito andato dal marito di Delia Duran per mettere le cose in chiaro.

Soleil accusata di razzismo

In giardino, i ragazzi, hanno continuato a confrontarsi sulla questione e Ainett è intervenuta in favore di Samy.

“Tu gli hai fatto il gesto di stare zitto e finito il collegamento lui è venuto a dirti educatamente ‘possiamo un attimo parlare?’, non è stato minaccioso e non ha fatto nulla per cui tu dovresti prendertela così tanto”, ha precisato la bella venezuelana ad Alex visto che si era alterato per la richiesta di spiegazioni da parte del modello.

La ‘gatta nera‘ ha insistito nel difendere Samy e l’ha fatto alzando la voce, a quel punto è intervenuta Soleil con una frase infelice: “Ma basta! Cosa c’è da urlare?! Cosa siete delle scimmie?!“, rivolgendosi ad Ainett.

Un’accusa che non è piaciuta affatto agli altri concorrenti che gliel’hanno fatto notare, soprattutto Samy che l’ha accusata duramente: “Non devi permetterti di dire una cosa del genere ad Ainett!”.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’ si è difesa: “Posso essere stata un po’ cattiva nel dirlo ma non era assolutamente a sfondo razzista, è da ignoranti pensare che io possa averlo detto in quel senso. Mi è stato addirittura chiesto se so l’italiano. Allora è più razzista questo dato che la mia lingua madre è l’inglese!”