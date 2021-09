“Sei bella ma…” Sonia Bruganelli divide il web. Fuoco e fiamme sul suo profilo Instagram: assurdo – FOTO

Sonia Bruganelli. L’opinionista del “Grande Fratello Vip 6” e moglie del presentatore Paolo Bonolis scatena i commenti dei fan sul suo profilo Instagram. Idee contrastanti

É partita lo scorso 13 Settembre la sesta edizione del reality “Grande Fratello Vip” ma ancora non ha regalato agli spettatori italiani forti emozioni; si potrebbe dire che è in fase di rodaggio.

Lo spettacolo vero e proprio, in realtà, sta avvenendo fuori dalla casa più spiata d’Italia, negli studi di Canale 5. Le nuove opinioniste scelte dal presentatore Alfonso Signorini sono due donne intelligenti, carismatiche e dal temperamento energico: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A quanto pare però non corre buon sangue tra le due. Una foto rilasciata sul web dalla moglie di Paolo Bonolis ha scatenato un putiferio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Diletta Leotta, show bollente nel camerino: fuori il décolleté, assurda – FOTO

Sonia Bruganelli: la foto su Instagram che ha scatenato gli hater

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Lo scatto della discordia riguarda un selfie che la Bruganelli ha realizzato insieme al celebre conduttore Giancarlo Magalli pochi giorni fa, postato poi sul suo profilo Instagram, seguito da 635mila follower.

Magalli e Adriana Volpe hanno dei trascorsi molto burrascosi che risalgono alla loro conduzione in tandem dello storico programma di Rai Due “I fatti vostri”, a causa dei quali la presentatrice ha scelto di lasciare definitivamente sia la trasmissione, sia (in seguito) l’azienda di stato.

A molti è parso poco delicato che Sonia Bruganelli (liberissima di fare un selfie con chi lei voglia) abbia scelto proprio questo momento in cui collabora settimanalmente con Adriana Volpe per pubblicare una fotografia con qualcuno che notoriamente le si è sempre schierato contro.

C’è chi sospetta una costruzione ad hoc da parte di Alfonso Signorini per creare curiosità attorno al “Grande Fratello Vip” e aumentarne lo share. Altri, invece, hanno preso di mira il profilo Instagram della moglie di Paolo Bonolis per farle conoscere la loro opinione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Miriam Leone, il VIDEO più bello per il suo Paolo: “Ora ti faccio vedere tutto”. Le reazioni clamorose

Tra le ultime immagini da lei condivise, troviamo un suggestivo primo piano in cui l’opinionista appare in splendida forma: “Sei bella ma antipatica” – le scrive qualcuno. E ancora: “Mi fai antipatia per la tua arroganza”, “Non mi piace come tratti la tua collega, non hai un po’ di sensibilità”, “É una donna intelligente, perché fare uno scivolone di così bassa leva?”, “Bella ma un po’ viperetta”.

Il web si divide e si contrappone uno schieramento di difensori: “Sei la numero uno”, “Bella dentro e fuori”, “Stupenda e intelligente”, “Finalmente una donna elegante”.