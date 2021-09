La strategia di Donald Trump: “meno tasse grazie alle mie capre”

Approfittando di una legge dedicata agli agricoltori, l’ex presidente repubblicano è riuscito a pagare milioni di dollari in meno.

Approfittando di una legge dedicata agli agricoltori, l’ex leader repubblicano Donald Trump è riuscito a pagare milioni di dollari in meno di tasse. Lo ha riferito Business Insider, la cui fonte rivela nel dettaglio l’accurata strategia fiscale del 45° presidente degli Stati Uniti. La tattica utilizzata dal predecessore di Joe Biden è tutta all’insegna del risparmio; ma soprattutto è legale. Il suo trucco? Le sue capre.

Il risparmio grazie alla norma riconosciuta negli Stati Uniti

Quella che di primo acchito potrebbe sembrare una mera notizia ilare, è invece una condizione legalmente riconosciuta nel Paese: Donald Trump tiene stretti i suoi billions and billions grazie alla presenza delle sue capre sul suo noto campo da golf. Scopriamo insieme il motivo.

Secondo quanto riporta Business Insider, una legge statale consente a tutti i proprietari degli Stati Uniti di essere esentati da gran parte delle tasse sulla proprietà. Tra i beneficiari della norma fiscale rientrano tutti coloro che destinano almeno cinque acri di terra (circa due ettari, o 2.000 m2 ) e 1.000 dollari all’anno all’attività agricola. La pratica, perfettamente legale nel Paese, è utilizzata da diversi possidenti statunitensi. Ed è proprio grazie a questa normativa che l’ex leader repubblicano Donald Trump ha pagato lo scorso anno solo 700 dollari di tasse sulla proprietà del suo campo da golf, contro l’importo di 400.000 dollari stimato dai calcoli riferiti dai media americani.

Stando a quanto riporta il sito web americano di notizie finanziarie, anche il precedente proprietario del terreno avrebbe utilizzato la stessa strategia di Donald Trump. Contattata, la Trump Organization non ha per il momento proferito parola in merito alle informazioni riportate da Business Insider.

Il taglio fiscale è stato pensato inizialmente come norma a supporto degli agricoltori.

