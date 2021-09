Momenti di terrore all’uscita dall’asilo: bambino di 4 anni azzannato al volto da un cane

Un bambino di soli 4 anni si trova ricoverato in ospedale a Torino dopo essere stato azzannato da un cane all’uscita dall’asilo che frequentava.

Nel pomeriggio di ieri, un bambino di soli 4 anni è stato azzannato da un cane a Torino. Il piccolo si trovava insieme al padre, il quale si era fermato a parlare con un amico che portava a spasso l'animale. Improvvisamente, il cane ha attaccato il bimbo che è stato soccorso dal personale medico del 118 e portato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Momenti di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, martedì 28 settembre, a Torino, dove un bambino di soli 4 anni è stato ricoverato all'ospedale Regina Margherita d'urgenza.

Il bimbo, stando a quanto riporta la redazione di Repubblica, si trovava con il padre all’uscita dell’asilo, la scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe. Il genitore si era fermato a parlare con un amico appena incontrato, il quale stava portando a spasso un cane, un meticcio. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’animale improvvisamente ha azzannato il piccolo al volto. Il padrone, accortosi subito di quanto stava accadendo, è riuscito a richiamare il cane. Immediata la chiamata al numero per le emergenze.

Sul posto, in via Montemagno, dopo la segnalazione, tempestivamente è arrivato lo staff medico del 118. I sanitari, dopo le prime cure, hanno trasportato il bambino d’urgenza presso l’ospedale Regina Margherita, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e si trova ricoverato. Il piccolo, scrive Repubblica, ha riportato gravi ferite al volto, guaribili in un mese, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo piemontese che ora stanno indagando per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti. Da chiarire anche le ragioni per cui l’animale si sia scagliato contro il piccolo.