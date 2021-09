Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata. Tutti i sospetti sono oramai su Mauro, ma un ulteriore indizio arriverà a sconvolgere le indagini

Quarto appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più amata dal popolo italiano. Negli ultimi episodi, abbiamo visto Guido e Mariella chiedere aiuto ad Alberto, che sta ricominciando il suo lavoro da avvocato perché ha bisogno di soldi per andare avanti. Guido però si è sempre mostrato molto diffidente nei confronti di questo uomo, per certi versi anche geloso dell’ammirazione che sua moglie ha mostrato nei confronti di Palladini. Adesso però la causa sta per giungere a termine.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Ma torniamo alla trama che sta appassionando tutti nelle ultime settimane, quella che ci sta tenendo con il fiato sospeso: Franco e Niko stanno continuando a fare le loro indagini per scoprire chi è stato ad aggredire la giovane Susanna. Manlio ha chiamato Niko in carcere per potergli parlare dei suoi sospetti su Pasquale, l’ex fidanzato di Susanna. Il ragazzo con cui lei viveva quando ha conosciuto Niko e che ha tradito per poter stare con lui. Queste indagini permettono a Niko di restringere il campo e adesso tutti i suoi dubbi cadono su Mauro, il nuovo fidanzato di Adele. Adesso bisogna capire solo una cosa per arrivare in fondo alla questione: Mauro stava davvero lavorando la sera dell’aggressione di Susanna o ha solo inventato questa scusa per Adele per poter avere un’alibi?

Intanto le cose sul lavoro per Fabrizio continuano a peggiorare e lui appare sempre più nervoso: come proseguiranno le cose tra lui e Marina che sono in piena crisi?