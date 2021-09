“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni puntata 30 settembre: il malinteso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 settembre: Agnese è furiosa. Salvatore prova a fare un passo avanti, ma fallisce miseramente.



Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Salvatore rimanere particolarmente affascinato da Anna. Il cameriere vorrebbe cercare di far breccia nel cuore della Imbriani, ma si sente troppo impacciato. Vittorio invece sembra aver trovato una nuova stilista: si tratta di Flora Ravasi, la figlia del defunto Achille Ravasi. La cosa sta gettando Adelaide ed Umberto nel panico. Flora ha già chiesto di poter incontrare la contessa, ma lei non sembra intenzionata a voler fare un passo avanti nella sua direzione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 settembre: Ezio ha un nuovo amore

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Flora Ravasi comincerà a lavorare a tutti gli effetti al Paradiso. La ragazza legherà subito con le Veneri, che riconosceranno in lei un grande estro artistico, mentre Agnese non si mostrerà particolarmente contenta di averla intorno. L’atmosfera al Paradiso diventerà dunque molto tesa.

Umberto concluderà il colloquio con Ezio Colombo. L’uomo è il nuovo direttore della Palmieri. Oltre a starsi realizzando lavorativamente, Ezio ha inoltre un nuovo interesse amoroso. L’uomo capisce che è arrivato il momento di parlarne con la figlia.

Ludovica riscontrerà invece dei problemi nel vendere la casa di famiglia. Sembra proprio che l’affare non andrà in porto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Salvatore cercherà di corteggiare Anna, ma il suo tentativo fallirà miseramente. Il barista invierà alla ragazza dei fiori fingendosi un ammiratore segreto, ma lei non coglierà i suoi segnali.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 30 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!