Alena Seredova, l’intramontabile: la scollatura esplode in piscina – FOTO

Alena Seredova e un fascino che non passa mai, l’ex modella e attrice sensuale come un tempo: in costume forme da impazzire.

43 anni e una bellezza cambiata con il tempo forse leggermente nella forma, ma non nella sostanza. Alena Seredova è ancora adesso, rispetto ad alcuni anni fa, una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo nostrano.

Al suo arrivo in Italia, a fine anni 90, fece sensazione per la sua sensualità data da un fisico statuario e per la sua innata eleganza. Diventata, da modella, attrice e showgirl affermata, con il tempo si è fatta apprezzare anche per la sua semplicità e umanità lontano dalle telecamere.

I fan, non a caso, continuano a essere molto affezionati a lei anche per questo motivo. Oggi, un po’ più lontano dalle luci dei riflettori, Alena si concentra prevalentemente sulla sua attività di imprenditrice e si gode la famiglia insieme al nuovo compagno Alessandro Nasi, dopo i tanti anni insieme a Gianluigi Buffon.

Ma resta, come detto, una donna bellissima, capace di abbagliare con un solo sguardo. E su Instagram, di quando in quando, ce ne da’ ancora la dimostrazione.

Alena Seredova, il lato A incontenibile: a bordo vasca è una sirena ammaliatrice, che spettacolo

