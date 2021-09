Ecco tutto quello che c’è da sapere su come fare per intervenire ed eliminare gli aloni presenti sul pavimento. I dettagli.

Una delle cose più antiestetiche che possono verificarsi quando pulite la vostra casa sono sicuramente gli aloni che molto spesso presenta il pavimento. D’altronde, quando entriamo in una casa, la prima cosa che salta all’occhio è sicuramente la lucentezza del pavimento.

Nonostante la casa sia impeccabile come pulizia e ordine, un pavimento poco brillante sarà un brutto biglietto da visita per la vostra dimora. Gli aloni, infatti, danno un senso di sporco davvero fastidioso.

Per fortuna eliminare questo fastidioso ed antiestetico problema è davvero molto semplice.

Rimuovere aloni sul pavimento: da dove cominciare?

Per prima cosa dovrete pulire a fondo il vostro pavimento. Per fare ciò, potete utilizzare prima una comune scopa per eliminare con cura tutta la polvere, per poi passare al lavaggio del pavimento utilizzando un comune detergente oppure acqua con un po’ di ammoniaca o aceto bianco.

Magari umidificate un panno in microfibra e strizzatelo accuratamente in modo che non lasci aloni.

Sappiate che gli aloni non sono altro che un accumulo di polvere o sporco che in realtà è ancora presente sul pavimento. Proprio per questo, la cosa migliore è ripetere accuratamente la pulizia del vostro pavimento ed eliminare gli eventuali residui di sporcizia.

Una soluzione che vi può essere d’aiuto è quella di usare soltanto acqua fredda per lavare il vostro pavimento. Questo perché molto spesso gli aloni possono essere causati da un dosaggio sbagliato del detergente (spesso eccessivo) che possono favorire la comparsa degli aloni.

Per le opacità più evidenti, sul vostro pavimento, potete utilizzare anche del sale grosso con dell’aceto. In questo caso, nn dovrete far altro che amalgamare i due ingredienti fino ad ottenere un composto denso da poter applicare direttamente sulla parte opaca.

A fine del trattamento dovrete risciacquare accuratamente il pavimento in modo da eliminare il composto in eccesso. Per vedere buoni risultati dovrete ripetere l’operazione più volte e aspettare che il pavimento sia completamente asciutto.