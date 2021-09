Anna Tatangelo da brividi su Instagram: la cantante ha appena postato una serie di scatti in cui indossa un vestito colorato e soprattutto scollato.

Settimane molto intense per Anna Tatangelo: l’artista sta lavorando per diversi programmi televisivi, tra cui ‘All Together Now’ e ‘Scene da un matrimonio’. La cantante avrebbe dovuto sostituire Barbara D’Urso alla domenica pomeriggio. Mediaset, tuttavia, ha scelto di fare un cambiamento. A causa degli ascolti mostruosi di ‘Amici di Maria De Filli’ di domenica, ‘Scene da un matrimonio’ è stato spostato al sabato.

Per vedere la bella Anna nella conduzione del programma che tratta l’unione tra due persone, dobbiamo aspettare solamente pochi giorni: per sabato 2 ottobre è previsto l’esordio. La nativa di Sora continua ad essere esplosiva sui social network: la 34enne ha postato poco fa una serie di fotografie in cui indossa un vestito splendido e colorato.

Anna Tatangelo, il vestito colorato fa sognare: scollatura immensa

