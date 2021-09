Agguato sul lungomare: ragazzo ucciso a colpi d’arma da fuoco

Un ragazzo di 31 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco la notte scorsa a Bari, mentre si trovava in monopattino sul Lungomare IX Maggio. Indagini in corso.

Terrore la scorsa notte a Bari, dove un ragazzo di 31 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. La vittima era alla guida di un monopattino quando il killer lo ha avvicinato e ha aperto il fuoco. Tre dei proiettili esplosi hanno raggiunto il 31enne che è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto qualche ora dopo per le gravi ferite. Sull’agguato stanno indagando i carabinieri che hanno dato il via alla caccia all’uomo per individuare il responsabile.

Agguato durante la notte scorsa, tra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, a Bari, dove un ragazzo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel quartiere San Girolamo.

La vittima, Ivan Lopez, 31enne residente a Bari, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta la redazione di Fanpage, si trovava a bordo di un monopattino sul Lungomare IX Maggio, quando il sicario lo ha avvicinato ed esploso alcuni colpi di pistola. Il 31enne, raggiunto da tre proiettili, è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso il Policlinico di Bari dal personale medico del 118 intervenuto sul posto. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: il giovane è deceduto qualche ora dopo l’arrivo al nosocomio.

Sull’agguato sono in corso le indagini dei carabinieri del capoluogo pugliese che stanno cercando di ricostruire le dinamiche del delitto e di individuare il killer, datosi alla fuga. Non è ancora chiaro il movente, gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa, scrive Fanpage, quella di un omicidio maturato in ambito criminale. La vittima pare fosse già nota alle forze dell’ordine con precedenti per rapina.

I militari dell’Arma stanno vagliando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste lungo tutta la zona, poichè nel punto esatto in cui si è verificato l’agguato non vi sarebbero telecamere.