La soubrette Marina La Rosa si diletta in una spassionata confessione d’amore che subito incuriosisce il web. Il segreto? E’ celato nelle sue intenzioni.

L’attrice, opinionista e showgirl di origini messinesi classe 1977, Marina La Rosa, durante i suoi primi anni nel mondo dello spettacolo ha partecipato al reality del “Grande Fratello“. Per poi ricoprire nel 2019 il ruolo di naufraga per “L’Isola Dei Famosi“. Marina è legata sentimentalmente al noto imprenditore Rocco Ventimiglia.

La showgirl vorrà svelare in pubblico un segreto tenuto gelosamente soltanto per sé fino a questo momento. L’esordio della confessione, già alquanto potente, presenterà al meglio le sue intenzioni, considerando poi nel dettaglio una delle sue frasi più significative: “Io e lui sappiamo giocare bene a questo gioco“.

Marina La Rosa confessa tra giochi segreti e grosse risate: “beato lui”

“Quando ridere diventa la cosa più importante. Quando ridere diventa un bisogno, un’esigenza. Quando senti che ridere è l’unica via d’uscita“. Confessa così il suo stato d’animo in didascalia l’artista. Per continuare successivamente in tal modo: “Ridere è la mia terapia, quella che non chiede di analizzare quella che puoi fare solo con persone chi ti amano e che ami, la terapia degli amici autentici, l’unica terapia che non costa nulla e ti tonifica tra l’altro anche i muscoli facciali“. Insomma, un pensare positivo di certo non fine a se stesso, che può considerarsi ben lontano dalla smascherata “toxic positivity” tanto ambita in questi ultimi anni.

“Beato lui“, risponderà dunque un’ammiratore tra i commenti alla collezione di scatti con sfondo sul mare, mostrandosi in assoluto favore della bellezza mediterranea, interiore ed esteriore, dell’ex geffina anni 2000. D’altronde per la showgirl una delle parole d’ordine più gettonate nella sua quotidianità pare che sia proprio la “naturalezza“.

Sfoggiata sui social da Marina, come nelle azioni della vita reale, si dimostra tutt’oggi come un irresistibile surplus da non lasciare in secondo piano. In pochi dimenticheranno infatti le sue istantanee di quest’estate al tramonto, prive come la sua personalità, di qualsiasi genere di artifici.