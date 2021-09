“Beautiful”, anticipazioni puntata 30 settembre: la cerimonia ufficiale

Beautiful, anticipazioni phntata 30 settembre: Bill è furioso. Quinn vuole mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Quinn chiamare in aiuto Bill per allontanare nuovamente Brooke e Ridge. I due coniugi Forrester si stavano riavvicinando, il che ha fatto impazzire la Fuller. Secondo lei, è il momento che Shauna provi il tutto per tutto nella relazione con Ridge. Nel frattempo Donna sta cercando di far riavvicinare Katie e Brooke. Nonostante le evidenti divergenze tra le due, secondo la Logan c’è ancora una buona possibilità che le due tornino ad essere amiche. Anche Katie, inoltre, ha messo una buona parola per Donna. La moglie di Bill Spencer ha infatti cercato di parlare con Eric e di ricordargli quanto felice fosse quando era sposato con la sorella.

Beautiful, anticipazioni 30 settembre: le Logan hanno dei sospetti

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Bill sarà furioso con Quinn. Lo Spencer non vuole essere utilizzato come un burattino dalla Fuller e allo stesso tempo non è ancora certo dei suoi sentimenti per Brooke. La Logan è sicuramente una donna bellissima ed interessante, ma Bill ha preso un impegno con Katie e non è sicuro di voler rinunciare alla sua famiglia per lei. Nel frattempo le sorelle Logan tenteranno di riconciliarsi. Dopo aver chiarito alcuni punti, tutte e tre esprimeranno la stessa perplessità: come mai Bill continua a comparire ogni volta che Brooke e Ridge stanno per chiarire?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che per Quinn è arrivato il momento di fare sul serio: Shauna deve chiedere a Ridge una cerimonia ufficiale per il loro matrimonio. Il resto poi verrà da sé.

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda giovedì 30 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!