Caterina Balivo blocca Instagram: sceglie un abito che manda su di giri i suoi follower. È lei la regina della serata

I fan non vedono l’ora di rivederla in tv, lei che manca ormai da un po’ sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Parliamo di Caterina Balivo, la bella e brava presentatrice che dopo la chiusura di “Vieni da me” è rimasta orfana di una trasmissione in casa Rai.

C’è chi dice per suo volere, prendendosi un periodo sabbatico. L’abbiamo rivista in versione giurata a “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci e a alcune voci di corridoio giuravano che l’avremmo rivista anche a “Ballando con le stelle”.

Per il momento però, non c’è nessun riferimento a lei nelle comunicazioni ufficiali sul cast, né tra i concorrenti e né tantomeno in giuria. A Caterina però questo limbo sembra non pesare, si dedica alla sua famiglia e ad altri impegni professionali.

Caterina Balivo osa in nero: sensualità indiscussa

