Britney Spears libera: gli ultimi aggiornamenti sul caso

Novità in arrivo per Britney Spears, la cantante sta riacquistando la libertà negata in tutti questi anni. Tutti gli aggiornamenti sul caso

In questo ultimo periodo non si fa altro che parlare di lei, Britney Spears è diventato un argomento di vitale importanza per il web che fa il tifo per lei.

Classe 1981, di origine statunitense, da tutti conosciuta per essere una cantante strepitosa che con il suo talento ha conquistato il pubblico a livello internazionale. In tutti questi anni, la star è stata vittima di un evento che le ha condizionato la vita, ma oggi le cose stanno per cambiare.

Caso Britney Spears, il padre non è più il suo tutore legale

E’ ufficiale, Jamie Spears da oggi non sarà più il tutore legale della figlia Britney. Il giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny ha preso questa importante decisione che cambierà totalmente la vita della cantante dopo ben 13 anni.

Grazie al lavoro strepitoso dell’avvocato Matthew Rosengart, la star statunitense è riuscita a sospendere il ruolo di tutore del padre di tutti i suoi asset. John Zabel prenderà il posto di Jamie, almeno provvisoriamente. La cantante ha deciso di rimanere fuori al tribunale e di non partecipare all’udienza.

Per la popstar sono stati anni difficili, non ha mai avuto quella libertà di cui aveva diritto a causa degli abusi da parte del padre che l’ha tenuta sempre alle strette. Britney Spears qualche tempo fa aveva chiuso anche i social che solo adesso ha riaperto.

Intanto, Netflix ha annunciato la presentazione di un documentario incentrato sulla tutela a cui è stata sottoposta la cantante per 13 anni, a partire dal 2008. Il film si chiamerà Britney vs Spears ed è diretto da Erin Lee Carr.

Attualmente è uscita un’anteprima del video e del trailer che sono stati condivisi sui social. Per Britney Spears sta per iniziare una nuova vita, ricca di novità e sorprese.