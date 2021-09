Cecilia Rodriguez lei lo fa così e sul divano, fan ammutiti. FOTO

Cecilia Rodriguez, come lo fa lei nessun altro: la sorella di Belen inchioda tutti allo schermo: ecco cosa fa la showgirl

Dopo tanto lavoro, finalmente la presentazione ufficiale. Cecilia Rodriguez ed i suoi fratelli Belen e Jeremias hanno presentato qualche giorno fa, a Milano, il loro brand di abbigliamento: Hinnominate.

Belen, Cecilia e Jeremias hanno voluto fare le cose per bene e così hanno scelto una delle terrazze più belle e iconiche della città della Madonnina, quella della Rinascente, nel pieno della Fashion Week, per presentare a tutti il loro marchio.

Un lavoro di cui vanno fieri, che li vede tutti e tre fianco a fianco, negli affari come nella vita. Da dove nasce il nome? Dal fatto che i fratelli all’inizio non volevano che il loro nome uscisse fuori per capire se il brand poteva piacere anche senza la loro firma ma alla fine hanno ceduto.

Cecilia Rodriguez, prelibatezze in bella vista

Cecilia Rodriguez piace un sacco, anche quando fa la cosa più comune al mondo, mangiare la pasta. Lei però lo fa in un modo tutto suo, con quella classe ed un pizzico di sensualità che lo rendono un momento da incorniciare.

Appoggiata sul bracciolo del divano, la sorella di Belen ha in mano un bel piatto di pasta al sugo. Abbonate, colorato, molto invitante. La forchetta è pronta a tuffarsi dentro ma lei abbassa lo sguardo e scatena una libidine inaudita.

Lo scatto è stato costruito ad hoc per una sponsorizzazione: “Mi sto mantenendo in forma 😬….. e per farlo senza rinunciare a un bel piatto di pasta scelgo @tnfood.it” scrive Ceciu a corredo del post. Fan tutti concordi con lei e complimenti per la sua mise.

Le prelibatezze in mostra non riguardano solo la pasta ma anche le sue forme. La camicetta è sbottonata al punto giusto e lascia che gli occhi si intrufolino proprio lì, nel suo decolleté.