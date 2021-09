“Congratulations” Chiara Ferragni, il lieto annuncio è arrivato: fans in delirio – FOTO

Chiara Ferragni, l’influencer comunica sul web la lieta notizia ed i fans sono super estasiati. La foto è virale.

Tutto ciò che tocca Chiara Ferragni diventa oro, un’affermazione più che veritiera se consideriamo l’impero che ha tirato su con la sua determinazione e che ancora oggi porta avanti, sempre con lo stimolo di anni fa quando è iniziato il suo sogno. Mamma, imprenditrice e moglie, la Ferragni è la dimostrazione di come con i giusti strumenti è possibile portare avanti tutto e bene.

Un’agenda sempre fitta di impegni e molte volte in compagnia del marito – Fedez – Chiara si trova spesso in giro per il mondo ma il tempo per il suo pubblico lo trova sempre. Anzi, proprio adesso ha fatto un annuncio che ha sorpreso piacevolmente il web. La foto è virale.

Chiara Ferragni comunica la bella notizia; la FOTO è virale

“Celebrating 25 MILLION followers 🎂 Love you all, thanks for the costant support” il messaggio che la Ferragni ha condiviso con i suoi sostenitori. Un traguardo importante per un’influencer come Chiara che decide di festeggiare proprio sui social postando una torta con tanto di candelina che prontamente soffia.

Una carrellata di foto per celebrare il momento. “Congratulations”, i commenti sono tantissimi, i fans sono in delirio e si complimentano per l’ambizione maturata sempre più e che le ha permesso di andare avanti e di fare sempre bene. Tante le donne che mostrano una profonda stima, così come personaggi dello spettacolo che le mandano un augurio, come Elisabetta Gregoraci o Fiammetta Cicogna.

Non mancano i messaggi provocatori a cui peraltro i “Ferragnez” sono abituati; proprio di recente il polverone sollevato per i tacchi indossati dal cantante ha spaccato il web, senza capire come in realtà dietro ci fosse solo tanta ironia per l’altezza della moglie sottolineata dalle scarpe Versace.

“Più che ringraziarci dovrebbe girarci un po’ di soldi che le piovono addosso…” scrive una follower da cui è scaturito un dibattito a difesa dell’imprenditrice: “e perché mai?? Ci ha saputo fare ed è giusto se li goda”.