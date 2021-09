Coppe Europee, Juventus e Napoli irriconoscibili. Cosa succede?

Una tre giorni europea che non si rivela essere del tutto lo specchio del campionato di Serie A con un ribaltamento di fronte per le squadre protagoniste.

Se in questo avvio di stagione, ci stiamo abituando a vedere una Juventus in crisi solamente decima in classifica, e un Napoli che domina il campionato a punteggio pieno, nelle coppe europee stiamo assistendo al loro alter ego.

Nella seconda giornata di Champions League, infatti, i bianconeri si confermano in testa al girone con 6 punti, battendo dopo il Malmo anche il Chelsea, campione in carica. I partenopei, invece, non riescono a raggiungere ancora il primo successo in Europa League e vengono fermati anche dallo Spartak Mosca con il quale non hanno mai vinto, collezionando in totale due sconfitte e un pareggio.

Bene Atalanta, Lazio e Roma, male le milanesi

Anche le milanesi in Europa non riescono a brillare: i neroazzurri vengono fermati dallo Shaktar Donetsk di De Zerbi che aveva vinto una sola volta contro l’Inter nella prima giornata della stagione 2018-2019, quando allenava il Sassuolo; mentre il Milan crolla sul finale di gara beffato dall’Atletico Madrid ma soprattutto dalla decisione dell’arbitro turco Cakir che concede un contestato calcio di rigore, al 97′, trasformato da Suarez, per un presunto fallo di mano dato da un rimpallo Lemar-Kalulu, che il direttore di garanon ritiene neanche opportuno andare a vedere al Var.

L’Atalanta domina il Gruppo F della Champions con quattro punti nel girone, primo posto in solitaria e una partita quasi da manuale. Ora il sogno è quello di uscire dalla doppia sfida a Manchester con almeno quattro punti perché significherebbe chiudere, o quasi, il discorso qualificazione agli ottavi di finale.

Bene anche le romane che reduci dal derby vinto dai biancocelesti 3-2, in Europa portano entrambe a casa i tre punti: la Lazio battendo 2-0 la Lokomotiv Mosca e la Roma con un tris allo Zorya che la porta in testa al girone di Conference League.