La Corea del Nord conferma il lancio del nuovo missile ipersonico

Avanza il progetto nucleare di Kim Jong Un con il nuovo test balistico: la nuova mossa della Corea del Nord.

Confermata la notizia del test di Hwasong-8. Secondo quanto ha dichiarato la Corea del Nord, il nuovo missile ipersonico è stato lanciato questo martedì (28 settembre). La nuova sperimentazione è spia del silente progresso della tecnologia delle armi di Pyongyang nonostante i severi provvedimenti nelle Nazioni Unite. Il Paese dell’Asia orientale deve difatti affrontare numerose sanzioni a causa il progetto illecito di Kim Jong-Un. Nonostante gli ostacoli normativi, le armi nucleari e i piani balistici del leader nordcoreano continuano tuttavia la loro corsa, non curanti delle misure internazionali.

NON PERDERTI ANCHE >>> La Corea del Nord testa un missile da crociera a lungo raggio

Corea del Nord: i silenti progressi del piano nucleare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da What Is Going On (@_.what.is.going.on._)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Corea del Nord riattiva reattore nucleare di Yongbyon

La notizia trova conferma nei media statali, dalle cui fonti si apprende la conferma del lancio. Il nuovo razzo è uno tra i “cinque più importanti” nuovi sistemi d’arma previsti nel progetto di sviluppo economico e militare quinquennale di Kim Jong-Un. Stando alle fonti dell’agenzia stampa ufficiale KCNA, il test del nuovo corpo aliante ipersonico è avvenuto con successo; mentre dall’altra parte la Corea del Sud minimizza: “è ancora alle fasi iniziali”, riporta Seul. Ciononostante, il nuovo missile ipersonico è stato definito da Pyongyang come una vera “arma strategica” per il Paese: traslitterato, il termine indica in nordcoreano spiccate capacità nucleari.

La nuova efficacia missilistica è stata esplicata nel dettaglio dall’analista nordcoreano Ankit Panda: la nuova “pietra miliare” rappresenta un ottimo scudo di difesa per la Corea del Nord grazie all’estrema velocità della nuova struttura ipersonica, del tutto differente rispetto ai convenzionali missili balistici o da crociera. Secondo quanto riferito dall’esperto, oltre alla rapidità, i razzi ipersonici sono anche complessi perché sfuggono alle intercettazioni dei sistemi di difesa missilistica, ultimamente gonfiati dagli Stati Uniti con investimenti di miliardi di dollari. Il lancio di martedì è avvenuto proprio mentre l’ambasciatore nordcoreano Kim Song ha difeso il diritto del paese di sviluppare armi durante l’Assemblea generale annuale delle Nazioni Unite a New York.

Fonte BBC