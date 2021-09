Elettra Lamborghini lo dice apertamente su Instagram: abbondanze in primo piano ed i follower sognano ad occhi aperti

Elettra Lamborghini festeggia insieme al suo Afrojack. È già trascorso un anno dal loro matrimonio ed i due piccioncini, affiatatissimi, anche quando sono distanti, si sono regalati una seconda luna di miele.

Sono volati alle Maldive concedendosi dei giorni di relax, sole, mare e spiaggia per una ricorrenza che non passa inosservata. La twerking queen ha sfoggiato, come sempre su Instagram, la sua procacità, con forme abbondanti e strepitose, che difficilmente si tengono a bada, nei costumi come negli outfit lontano dalla spiaggia. A condire il tutto la sua simpatia ed ironica che smorzano i toni e regalano ai suoi fan sempre grandi sorrisi.

Elettra Lamborghini, esce e porta con sé le “bombe”: la FOTO

Che Elettra Lamborghini abbia un seno prosperoso e che fa gola a tanti è cosa risaputa. Che lei ne vada fiera e non si vergogni ad esibirlo anche. Lo fa però in modo ironico, con la giusta dose di sensualità ed ironia, senza malizia e provocazione. Che sia uno dei suoi punti forti, insieme al suo fondoschiena maculato, lo sa bene e per questo lei ci gioca. Ed il marito? Lui sa che la sua Elettra è “devota” e scherzare non significa immaginare o fare altro.

Anche ieri sera la seguitissima cantante di “Pistolero” è tornata ad ironizzare sul suo magistrale seno. Pronta per uscire ed incontrarsi con degli amici per una festa di compleanno, ironizza su Instagram con i suoi follower. E dopo un po’ di zoom sul viso con tanto di facce buffe che le riescono benissimo, si scatta un bel primo piano e scrive: “Porto a spasso le gemelle”.

Il riferimento al suo lato A è palese ma c’è da dire che l’abito beige che indossa è più contenuto del solito. Certo le abbondanze spiccano comunque e fa girare la testa. Potremmo dire però che ci sono stati outfit molto più audaci.

Ai follower questo però non importa, a loro piace tutto di Elettra, perché è vera, una pantera che non si smentisce mai.