“Tra poco vedrete…”, Elisa Isoardi la camicia sbottonata stende i fan. Visuale dall’alto strategica: sogno ad occhi aperti – FOTO

Elisa Isoardi strizza l’occhio ai followers dal cuore di pietra con un primo piano da arresto cardiocircolatorio: bellezza unica e sensuale.

Ci è mancato davvero un soffio affinchè i fan potessero adempiere al primo sogno d’autunno dalle parti di Elisa Isoardi.

La showgirl dal fiato corto ha fatto innamorare tutti gli appassionati di Instagram con un primo piano da arresto cardiocircolatorio. Una vera e propria sorpresa di giornata, con la protagonista della scena “pronta” a mantenere alta la concentrazione su di sè, stuzzicando tutti alla sua maniera.

In questo periodo la Isoardi sembra davvero ispirata da ciò che le potrebbe accadere nel prossimo futuro, quando il destino finalmente dovrebbe guardare dalla sua parte. In merito alle uscite nello scorso weekend, la showgirl sembra abbia risolto tutti i nodi legati ai problemi di cuore.

L’ex conduttrice della Rai è stata pizzicata sugli spalti ad assistere ad una partita del campionato di “Serie D” calcistica. In quella occasione sfoggiava un paio di occhiali da sole stupendi e condivideva la gioia di ogni singolo gol e occasioni mancate, in dolce compagnia del suo ex, Alessandro Di Paolo.

Al di fuori dell’impianto sportivo vi è scappato anche un bacio infuocato fra i due: ritorno di fiamma?

La conduttrice immortala uno dei migliori momenti di giornata: “Vi stupirò…”

