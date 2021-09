Elodie, sensualità a profusione: l’ultima FOTO lascia senza fiato

Elodie incanta il web: sensualità a profusione ed uno sguardo penetrante che rende il tutto super piccante.

Un settembre magico per Elodie, la cantante infatti si sta dividendo egregiamente tra i numerosi impegni, non solo musicali. L’interprete ha fatto breccia nel cuore delle più rinomate maison di moda che la vogliono per presentare le nuove collezioni, soprattutto in questo periodo, come la mise – sopra allegata – firmata Versace.

Al pari delle star internazionali, Elodie infatti ha mostrato di essere un personaggio influente, oltre che una bravissima artista. Un mix che piace tanto ai milioni di followers che amano ammirarla nelle foto accattivanti e video da urlo dalla stessa postate, come l’ultimo scatto che ha raggiunto 30 mila like in appena 20 minuti.

Elodie, sensualità a profusione ed uno sguardo che non si dimentica

