Eros Ramazzotti viene immortalato dai fotografi accanto al suo più grande amore: per i fan si riaccende la speranza

La vita sentimentale di Eros Ramazzotti continua a far discutere i giornali di gossip. Il cantante, che conquistò la notorietà nel lontano 1984 con il singolo “Terra promessa“, si è legato solamente a due donne nella sua vita: Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Con entrambe, l’artista ha coltivato il sogno di formare una famiglia e di raggiungere una stabilità affettiva che, tuttavia, non ha dato i frutti sperati. Sia con la conduttrice che con la modella, infatti, le relazioni sono giunte al termine poco dopo il matrimonio. Ciò nonostante, alcune recenti foto hanno immortalato Eros in compagnia del suo più grande amore: si tratta di Michelle o di Marica?

Eros Ramazzotti pizzicato con lei: ritorno di fiamma con il suo grande amore?

Due matrimoni che hanno fatto sognare migliaia di fan, e che, una volta archiviati, hanno inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca ad Eros Ramazzotti. Nel 1998, il cantante romano sposava Michelle Hunziker a distanza di poco tempo dalla nascita della loro prima ed unica figlia, Aurora. Le nozze, nello sconforto generale del pubblico, terminarono nel 2002 con grande rammarico da parte dei due ex. Nel 2014 Eros ci riprova con Marica Pellegrinelli, la modella che gli ha dato i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Anche in questo caso, l’unione termina nel luglio del 2019.

Ciò nonostante, le recenti immagini diffuse dai social hanno riacceso le speranze nei cuori dei followers. Eros, immortalato assieme alla Pellegrinelli e ai due figli, è parso al settimo cielo. Tuttavia, la motivazione per cui i due ex si sono riuniti è di tutt’altra natura: il cantante e la modella hanno infatti accompagnato i figli a scuola per il loro primo giorno. Un amore, quello per i bambini, che continua a mantenere vivo e saldo il rapporto tra Marica ed Eros.

Nonostante il matrimonio sia ormai definitivamente archiviato, il cantante e la modella continuano a svolgere i loro compiti genitoriali in maniera impeccabile. Che l’amore per i figli possa portare ad un riavvicinamento tra i due? Al momento, questa possibilità è più che distante.