Europa League, Napoli-Spartak Mosca: statistiche, curiosità e probabili formazioni

Dopo il pareggio in casa del Leicester il Napoli torna in Europa League e se la vedrà con lo Spartak Mosca tra le mura del Diego Armando Maradona

Gli uomini di mister Spalletti puntano a ottenere il primo successo in Europa League per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo C contro lo Spartak Mosca.

Il Napoli reduce da ottimi risultati in Serie A con 18 punti guadagnati nelle prime sei gare e il primo posto in classifica non ha precedenti recenti contro i russi.

L’ultima volta infatti che le due compagini si sono affrontate risale alla stagione 1990-1991 dell’allora Coppa dei Campioni quando lo Spartak si impose, dopo due pareggi per 0-0, per 5-3 ai rigori. “El pibe de oro” giocò la sua ultima partita nel match di ritorno a Mosca in quella competizione prima di andar via dalla città all’ombra del Vesuvio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Napoli, Spalletti punta Sarri. Sfida aperta tra i due allenatori

Napoli-Spartak Mosca, curiosità e probabili formazioni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Europa League, Leicester-Napoli: la prima doppietta di Oshimen in azzurro non basta

Ci sono varie curiosità che riguardano questo match di Europa League in programma stasera allo Stadio Diego Armando Maradona nonostante i due club si siano affrontati solo una volta.

Luciano Spalletti ha allenato lo Zenit, ovvero i diretti rivali dello Spartak Mosca, dal 2009 al 2014, ottenendo per due volte la vetta del campionato russo.

Victor Moses, ex Inter, è compagno di squadra di Osimhen nella nazionale nigeriana. Mendre Hendrix ha giocato con Lozano nel PSV Eindhoven dal 2107 al 2019. Per il difensore dello Spartak quella di stasera la 50esima presenza in sfide UEFA per club.

Dalla fase a gironi di Europa League il Napoli ha segnato ben 98 gol e punta ai 100, primato che gli consentirebbe di essere l’11esima squadra a essere riuscita nell’intento.

Napoli-Spartak Mosca: le probabili formazionià

Gli azzurri non vogliono sbagliare e serve proprio una vittoria anche in Europa. Il tecnico toscano quindi dovrebbe cambiare poco in attacco e centrocampo, con Malcuit che giocherebbe dall’inizio del match.

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, Umyarov, Bakaev, Ayrton; Moses, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.