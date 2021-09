Fantacalcio, l’elenco degli indisponibili delle squadre di Serie A

Venerdì riprenderà il campionato di Serie A con il primo anticipo in programma: la tabella degli indisponibili al Fantacalcio squadra per squadra.

La Serie A si ferma per qualche giorno. Ieri è iniziata, difatti, la tre giorni delle competizioni europee che vede impegnate sette squadre italiane. Il campionato ripartirà venerdì con il primo anticipo della settima giornata, prima della pausa per le Nazionali. In questi giorni, dunque, i fantallenatori stanno studiando le mosse giuste per schiarare la miglior formazione.

Fantacalcio, gli indisponibili: infortunati, squalificati e diffidati delle squadre di Serie A

Al termine della seconda giornata della fase a gironi delle competizioni europee ripartirà il campionato. Venerdì sera, l’anticipo tra Cagliari e Venezia darà il via alla settima giornata.

Prima del fischio d’inizio, i fantallenatori dovranno schierare la formazione e sperare di aver azzeccato tutte le strategie per portare a casa punti fondamentali. Per questa ragione vi forniamo un elenco con gli indisponibili squadra per squadra.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della sesta giornata di Serie A

ATALANTA

Infortunati: Hateboer (rientro per novembre), Palomino (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

BOLOGNA

Infortunati: Schouten (da valutare), Kingsley (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

CAGLIARI

Infortunati: Ceter (rientro metà ottobre), Dalbert (rientro metà ottobre), Rog (rientro per aprile).

Squalificati: –

Diffidati: –

EMPOLI

Infortunati: Fiamozzi (rientro per metà ottobre), Tonelli (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

FIORENTINA

Infortunati: Venuti (da valutare), Castrovilli (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

GENOA

Infortunati: Biraschi (rientro per metà ottobre), Sturaro (da valutare), Caicedo (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

INTER

Infortunati: Sensi (rientro per fine ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

JUVENTUS

Infortunati: Dybala (rientro per metà ottobre), Morata (rientro per fine ottobre), Kaio Jorge (rientro per metà ottobre), Arthur (rientro per metà ottobre), Ramsey (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

LAZIO

Infortunati: Zaccagni (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

MILAN

Infortunati: Bakayoko (rientro per metà ottobre), Brahim Diaz (da valutare), Florenzi (da valutare), Plizzari (rientro per dicembre), Krunic (rientro per metà ottobre), Ibrahimovic (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI

Infortunati: Lobotka (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

ROMA

Infortunati: Spinazzola (rientro per dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Cristante

SALERNITANA

Infortunati: Aya (da valutare), Ruggeri (rientro per metà ottobre), Capezzi (da valutare), Ribery (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

SAMPDORIA

Infortunati: Verre (da valutare), Vieira (da valutare), Gabbiadini (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

SASSUOLO

Infortunati: Obiang (da valutare), Toljan (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

SPEZIA

Infortunati: Maggiore (da valutare), Colley E. (rientro per metà ottobre), Agudelo (rientro per metà ottobre), Reca (rientro per metà ottobre), Erlic (da valutare), Kovalenko (rientro per metà ottobre), Leo’ Sena (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: Nikolaou

TORINO

Infortunati: Ansaldi (da valutare), Izzo (da valutare), Belotti (rientro per metà ottobre), Praet (rientro per metà ottobre), Pjaca (rientro per metà ottobre), Zaza (rientro per inizio ottobre).

Squalificati: Djidji (1 giornata)

Diffidati: –

UDINESE

Infortunati: Nestorovski (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

VENEZIA

Infortunati: Sigurdsson A (da valutare), Haps (da valutare), Vacca (da valutare), Lezzerini (rientro per metà ottobre).

Squalificati: –

Diffidati: –

VERONA

Infortunati: Miguel Veloso (rientro per metà ottobre), Frabotta (rientro per metà ottobre), Ruegg (da valutare).

Squalificati: –

Diffidati: –

Leggi anche —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Un elenco, quello sopra riportato, che potrebbe aggiornarsi prima dell’inizio della giornata soprattutto in virtù delle gare di Coppa che alcune delle squadre italiane disputeranno tra oggi e domani.