“Unica e inimitabile”, Federica Pellegrini scatenata ti fa perdere la testa: fan col fiato corto – FOTO

La nuotatrice, Federica Pellegrini ha appena pubblicato una foto a testa in giù da togliere il fiato: i fan lodano la performance dal fiato corto.

Semplicemente unica, straordinaria con una classe e un’energia immensa. Chi se non la splendida Federica Pellegrini poteva accendere definitivamente gli entusiasmi dei followers, fino a poco fa con il morale sotto i tacchi a causa del cielo coperto di nuvole.

Dopo aver dato “lezioni” di nuoto ai suoi avversari, la co-conduttrice ed ex giudice di “X Factor” ha lasciato ancora una volta il segno come solo lei sa fare.

Reduce dall’esperienza in vasca in quel di Napoli, l’inossidabile Fede ha cercato in tutti i modi di bissare il successo ottenuto al termine dell’ultima performance ai giochi olimpici di Tokyo 2020, con la sua quinta finale consecutiva in una manifestazione internazionale.

La showgirl in questione con un recente passato nelle vesti di superstar dal fascino inarrivabile sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo 2021 è stata protagonista di un ennesimo tuffo da incorniciare nella bacheca dei “magic moment” della sua irripetibile carriera

La nuotatrice cambia l’umore dei fan con un tuffo speciale del suo repertorio

