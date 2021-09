“Che bella mamma” Flora Canto splende al sole della capitale: un incanto – FOTO

La neo mamma per la seconda volta Flora Canto ha pubblicato poco fa una foto mentre passeggia nel cuore di Roma: la conduttrice televisiva è un vero incanto

La presentatrice televisiva Flora Canto ha condiviso poco fa su Instagram una foto che la ritrae per le strade di Roma.

La bella attrice è diventata mamma, per la seconda volta, di Niccolò, il piccolo nato il 19 luglio di quest’anno dalla stabile e duratura relazione con l’attore comico Enrico Brignano. La coppia ha anche una bambina di nome Martina di 4 anni. E presto i due genitori convoleranno anche a nozze.

Durante un suo show l’attore ha fatto alla sua compagna una dolce dichiarazione d’amore mentre lei era seduta in platea. Flora prima ha risposto con un sorpreso “sei matto?” e poi ha pronunciato il “sì” tanto atteso.

Flora Canto in giro per le strade di Roma con Niccolò

L’ ex tronista di “Uomini e Donne” è apparsa in foto con il passeggino che ospita il piccolo Niccolò di poco più di due mesi d’età. L’attrice è stata una “temeraria” come afferma lei stessa e anche i follower nei commenti.

“Sono tutti bravi a fare bungee jumping o a scalare il Monte Rosa..ma provate voi a sfidare i marciapiedi di Roma! Io che sono una mamma temeraria e non temo il pericolo ogni giorno sfido strade della mia città, ma solo con il mezzo giusto”.

Andare in giro per la capitale tra marciapiedi sconnessi e buche è proprio da eroi oramai e non solo Flora Canto si lamenta per questo motivo. Tuttavia riesce a mantenere il buon umore, l’allegria e soprattutto il suo fascino così come sottolineano i suoi ammiratori su Instagram.

Una di loro scrive: “Che bella mamma” e in effetti ha proprio ragione. Solare e incantevole che non si perde d’animo nemmeno un istante nemmeno davanti alle strade della capitale in giro con il suo piccolo figlioletto.