“Focosa”, Raffaella Fico la fa grossa: ha messo in mostra tutte le sue doti.. – VIDEO

Raffaella Fico la fa grossa e decide di mettere in mostra tutte le sue doti: i followers non si trattengono e le fanno arrivare i loro complimenti più espliciti

I telespettatori del “Grande Fratello Vip” sono davvero colpiti dal percorso che Raffaella Fico sta portando avanti all’interno del noto reality. La showgirl partenopea, che si è già confrontata con le dinamiche del programma, ha deciso di presentarsi in una veste inedita al pubblico che la segue. Se sui social, infatti, la Fico non manca di proporsi nella sua versione più audace e sensuale, al “Gf Vip” Raffaella si sta pian piano facendo conoscere come una donna tenace e dalle mille risorse. Tuttavia, i momenti in cui mettere in mostra le sue qualità di certo non le mancano: avete visto l’ultimo video apparso nel suo profilo di Instagram?

