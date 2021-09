“Sei meglio ora” Giorgia, shorts inguinali e maglia trasparente: una magica visione – FOTO

Giorgia è una stella sia per la sua musica di inconfondibile bellezza che per il suo fascino. La cantante è un incanto anche sui social network dove viene acclamata a gran voce dai suoi follower

La cantante Giorgia ha pubblicato poco fa una foto per festeggiare i cinque anni dalla canzone e dall’omonimo album “Oronero“.

Un disco molto apprezzato da pubblico e critica che parla dei giudizi gratuiti e non richiesti della gente verso altre persone.

Descrive il male che si fa al prossimo e il più delle volte senza nemmeno la consapevolezza di farlo ma solo perché ormai, soprattutto in epoca social network, è diventata una cattivissima abitudine.

Giorgia, la foto per festeggiare i cinque anni di “Oronero”

Per l’anniversario dell’uscita del suo album di inediti di cinque anni fa una delle voci più belle della musica italiana contemporanea si è mostrata molto in forma (come al solito) e vestita con un paio di shorts cortissimi e un maglioncino bianco trasparente.

I suoi fan si sono sbizzarriti con i commenti e tra questi c’è chi ha scritto: “Sei meglio ora”, facendole un bellissimo apprezzamento.

Giorgia è davvero una magica visione e il suo messaggio del 2016 è attuale allora come adesso. La rivista “Panorama” ha decretato “Oronero” la più bella canzone di quell’anno.

Dello stesso magazine il critico musicale Giovanni Ferrari ha detto: “La canzone è un pugno nello stomaco a tutti coloro che – coscientemente o meno – fanno del male alle persone che hanno intorno. La dolcezza della voce di Giorgia si unisce così a un messaggio forte, che dimostra una crescita non solo artistica ma personale…”.

Anche nella didascalia al suo scatto la cantautrice ha reso omaggio al suo brano con un verso: “dicono di me non sono più com’ero”… Un singolo bello quanto lei che a 50 anni suonati sembra una ragazzina da far invidia per bellezza e fascino proprio a tutte le giovani donne.