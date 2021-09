Un trionfo senza precedenti per l’attrice Ornella Muti, il web resterà incantato di fronte al suo esempio di “pura sensualità”.

Un excursus nel passato dalla sensualità travolgente rapisce il popolo del web attraverso quelle che sono tutt’oggi le attuali incantevoli fattezze della nota attrice romana, classe 1955, Ornella Muti. La nata sotto il segno dei Pesci, pluripremiata ai “Nastri D’argento“, vanta nel corso della sua carriera una lunghissima serie di ruoli interpretati per il grande schermo a partire da 1970, medesimo anno del suo esordio con “La moglie più bella” di Enrico Damiani.

Recente interprete sempre per il cinema in “Notti Magiche” di Paolo Virzì, e nel 2012 notevole perla nel cast di “To Rome With Love” su regia di Woody Allen, l’attrice si concentrerà quest’oggi su un altro capolavoro appartenente ad un’epoca ancor più lontana, ma capace di suscitare un’emozione senza precedenti.

Leggi anche —>>> “Incredibile bellezza” Monica Bellucci: la parte più intima scalda l’autunno – FOTO

Ornella Muti è pura sensualità in volo: dirompente il plauso del web. “Grazie, sei stupenda”

PER VEDERE ORNELLA MUTI “PURA SENSUALITA’ IN VOLO”, VAI SU SUCCESSIVO.