“Italia’s got talent 2022”: tempo di cambiamenti per il programma

La stagione 2022 di Italia’s Got Talent è piena di novità, a partire dal cambio di canale per arrivare alla nuova giuria. Al timone della trasmissione resta, invece, Lodovica Comello.

Tempo di cambiamenti, quindi, per IGT, la prossima edizione, quella 2022, torna a gennaio e approda sul canale Sky Uno e in streaming su Now. L’altra novità è rappresentata dalla giuria: confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, mentre lascia il tavolo dei giudici Joe Bastianich: “Ringraziamo Joe Bastianich, straordinario giudice per due stagioni di Italia’s Got Talent e che continuerà a far parte della famiglia Sky con nuovi progetti”, così l’ha salutato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Lo scettro di comando resta, invece, per il sesto anno consecutivo nella mani della talentuosa Lodovica Comello.

Bastianich lascia il posto all’arte di Elio

Musicista e cantante, la fama di Elio è indiscussa. La sua arte un po’ eccentrica e spesso non ben compresa è un marchio di fabbrica, fin dai tempi di Elio e Le Storie Tese, la storica band con cui ha pubblicato ben 10 album. Le sue apparizione televisive fanno sempre discutere, televisivamente lo abbiamo conosciuto come giudice di X Factor, ma è stato forse con la prima edizione di #LOL Chi ride è fuori, che il grande pubblico ha potuto apprezzarlo meglio, scoprendo in lui una verve comica sicuramente non inaspettata, ma neanche così briosa.

Una scelta, quindi, quella di Elio che ricade perfettamente nelle corde del programma che ha sempre fatto del divertimento il suo punto di forza. All’annuncio della notizia da parte di Sky per il suo inserimento nel programma ha commentato a suo modo: “Sono felice di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. […] Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il denaro e la vittoria”.

