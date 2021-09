Juliana Moreira in versione sexy lottatrice alza la temperatura su Instagram. Lo sport è estremo quanto la sua sensualità: corpo pazzesco

Il debutto di Juliana Moreira nel mondo dello spettacolo avviene in Brasile a soli 17 anni, per proseguire come indossatrice, fino a conquistare la fama che la convince a trasferirsi in Italia, dove ottiene la notorietà che continua a riscontrare. Complice la sua bellezza mozzafiato, racchiusa nei lineamenti armoniosi e illuminati dal sorriso splendente, nonchè dal fisico scolpito e perfettamente curvilineo.

Nonostante l’avvenenza della showgirl sia ineguagliabile, non rappresenta l’unica carta vincente del suo inarrestabile successo. Ciclone travolgente di simpatia, la sua semplicità diventa irresistibile disinvoltura sul piccolo schermo, che viene notata fin dal principio in un provino generico. Ingaggiata direttamente dall’autore televisivo Antonio Ricci, esordisce nel programma “Cultura Moderna” accanto a Teo Mammucari, al quale seguono numerose partecipazioni televisive, come la conduzione di “Paperissima Sprint“.

Modella, showgirl e imprenditrice, si improvvisa anche cantante attraverso la pubblicazione di alcuni singoli molto graditi, sfoggiando persino le sue capacità di danzatrice. Seguita sui social da 750 mila followers, condivide spesso con i fan momenti della sua vita professionale e personale, che trascorre insieme al marito Edoardo Stoppa dal 2007. L’ultimo post riguarda la sua passione per lo sport, vedendola in questo caso nelle vesti di lottatrice, per un risultato super sexy che blocca Instagram.

Juliana Moreira tra sport e bellezza: favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Talento ricco di risorse, Juliana Moreira è una vera e propria amante dello sport, in particolare pratica arti marziali e thai boxe. Un appuntamento quotidiano al quale non può proprio mancare, come dimostra nell’ultimo post pubblicato su Instagram, accompagnato da una serie di scatti della showgirl in tenuta sportiva e decisamente agguerrita: “Oggi non sono riuscita ad andare in palestra in pausa pranzo perché stavo scattando delle foto, ma ho delle imagni con il mio amico Adrea Festa che mi riportano li.”

L’allenamento modella il corpo procace della conduttrice, come rivelano gli addominali scolpiti che si possono ammirare dal top corto, ma anche della perfezione del suo corpo in movimento. Non può ovviamente mancare la sua simpatia, che in questo caso si rivolge all’avversario, in un ironico ed esilarante commento: “Mai scherzare con un amico Figther… perché sicuramente ti spazzerà“.

I fan non tardano a commentare con ammirazione le divertenti immagini: “Che fisico! E che addominali!”, “Meravigliosamente”, “Sei incantevole”.