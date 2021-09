“Le Iene”, arriva un nuovo inviato: il nome che nessuno si aspettava

A “Le Iene” arriva un nuovo inviato: un volto noto della tv ed un campione azzurro. Scopriamo chi è e di cosa si occuperà

Tutto pronto per martedì 5 ottobre per il ritorno di uno dei programmi Mediaset più amati, “Le Iene”. La trasmissione di Davide Parenti che va in onda dal 1997, negli anni si è trasformata ed innovata e per questa nuova edizione porta alla conduzione ben 10 donne dello spettacolo e non solo.

Sarà Nicola Savino il tres d’union con la passata stagione e il filo conduttore di questa, affiancato di volta in volta, da bellissime donne: Federica Pellegrini, Elodie, Madame, Elisabetta Canalis, Ornella Vanoni, Paola Egonu, Rocio Munoz Morales, Elena Santarelli, Francesca Fagnani e Michela Giraud.

Immancabile la Gialappa’s Band e anche un nuovo inviato. Un volto noto in tv ed un campione olimpico tutto italiano, vediamo di chi si tratta.

“Le Iene”, chi è il nuovo inviato

Sarà Clemente Russo il nuovo inviato de “Le Iene”. A comunicarlo ufficialmente proprio la redazione del programma di Italia 1 che ieri sera ha dedicato un post all’ex campione azzurro.

“Un campione, uno sportivo, ma soprattutto una Iena! @clementerussoofficial è pronto ad aiutare chi è stato truffato. Vedremo anche lui nella nuova stagione che parte da martedì 5 ottobre su Italia1. Benvenuto a #LeIene!” si legge sugli account ufficiali della trasmissione. Lo vedremo dunque alle prese con le truffe in un ruolo del tutto inedito per lui, anche se in tv ha già fatto molte cose.

Nel 2008, nello stesso anno in cui si era aggiudicato il titolo di vicecampione olimpico a Pechino (riconfermato poi a Londra 2012) si è messo in gioco e ha partecipato al reality show di cui tutti, oggi, chiedono il ritorno, “La Talpa”. Russo è arrivato secondo dopo Karina Cascella.

Tra le esperienze sul piccolo schermo la partecipazione nei salotti di Barbara D’Urso, e la conduzione, per Clemente Russo, nel 2012, di “Fratello maggiore”, trasmissione nella quale si dava una mano a dei giovani un po’ ribelli aiutandoli a cambiare vita.