Ludmilla Radchenko in posa con un look da star male, che sensualità incredibile – FOTO

Ludmilla Radchenko è bellissima su instagram nell’ultimo scatto, indossa un pantalone lungo nero con tacchi a spillo e un top cortissimo bianco e trasparente, che sensualità. Negli scatti successivi però aggiunge un altro stato di vestiti, un cappotto, sciarpa e cappello. Nella didascalia scrive il motivo:“E niente, si esce e ci si veste a strati, come le cipolle”.

Ludmilla Radchenko vita privata e carriera

La bella Ludmilla Radchenko è una modella e attrice russa. La Radchenko è diplomata in design della moda e nel 1997 è stata eletta Miss Fascino al concorso nazionale Miss Russia. Dopo qualche anno si è trasferita in Italia e ha la sua prima esperienza è stata con una telepromozione per Paperissima. Successivamente è diventata ballerina per La sai l’ultima? e poi l’anno seguente per Passaparola è apparsa come letterina. Nel 2003 conduce Spicy Tg e nel frattempo continua la sua attività di modella tra sfilate e shooting fotografici. Scatta anche un calendario per Fox e nel 2005 partecipa al reality show La talpa.

Continua ad ottenere ruoli di conduttrice per diversi programmi come Tuning and fanatics e partecipa a programmi come Reality Game. Posa per un’altro calendario molto sexy interpretando pose erotiche del cinema. Ha anche alle spalle una carriera come attrice, ha recitato nel film Il viaggio, e in due episodi della nota serie tv R.I.S-Delitti imperfetti. La bella Radchenko però non smette di sorprendere e aggiunge al suo curriculm la carriera di artista. Ha dipinto quadri simili allo stile pop di Andy Warhol che sono stati anche esposti in alcune gallerie. La sua arte arriva in esposizione al Teatro alla Scala dove viene selezionata per collaborare con l’Opera Gallery.

Esce anche il suo catalogo Power pop nel 2010. Continua quindi come artista in questi ultimi anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2013 si è sposata con la iena Matteo Viviani con cui stava dal 2008. I due hanno avuto anche due figli, Eva e Nikita. I due vivono felicemente ancora oggi dopo tanto anni e ognuno supporta i successi dell’altro.