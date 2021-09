I Maneskin, beccati dai paparazzi, ironizzano sul web. Qualcosa non quadra: se ne accorgono tutti – FOTO

Maneskin. Grande successo della band di giovanissimi musicisti romani. Il loro profilo Instagram suggerisce novità in arrivo ma qualcosa rende tutto ancora più misterioso

I Maneskin: sono loro indubbiamente la più straordinaria novità musicale dell’anno in corso. Il gruppo di musicisti romani poco più che ventenni formato da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), aveva catturato l’attenzione del pubblico già nel 2017 quando partecipò all’undicesima edizione del talent show “X-Factor” piazzandosi al secondo posto, alle spalle di Lorenzo Licitra.

Il 2021 ha regalato loro la vittoria a due competizioni illustri che hanno dato una svolta al percorso artistico già ben avviato: il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest.

Maneskin: le foto su Instagram che fanno nascere qualche perplessità

Sempre più lanciati anche a livello internazionale, i Maneskin seducono orde di fan in giro per il mondo. 3,4 miliardi di ascolti in streaming e circa 43 milioni di click ogni mese su Spotify fanno di loro la band più gettonata del momento e, senza dubbio, motivo di orgoglio per tutta l’Italia.

Per questo motivo, per assecondare gli ammiratori fuori dai nostri confini, è stato annunciato l’inizio di una tournée dal nome “Loud kids on tour” che li vedrà impegnati in concerto sui palchi europei nei prossimi mesi di febbraio e marzo 2022. Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Russia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Ucraina, Estonia, Repubblica Ceca, Lettonia: questi sono tutti i paesi che toccheranno prossimamente. I biglietti sono acquistabili dal 30 Settembre alle ore 12:00.

Tuttavia, sul loro profilo Instagram (seguito da oltre 5,5 milioni di utenti), i Maneskin hanno alzato il livello di curiosità, facendo intendere che le novità sul loro conto non sono finite ma presto i fan potrebbero ricevere qualche altra bella sopresa da Damiano e compagni.

Di cosa si tratterà è ancora un mistero. Chi parla di altre date del tour, chi di un singolo imminente, chi pensa si tratti del nuovo album “Teatro d’ira Vol. II”.

É tutto permeato da mistero, accresciuto dalla condivisione giornaliera di nuovi indizi sui social network. Sempre su Instagram è apparsa una carrellata di quattro foto che ritraggono ciascum membro della band apparentemente “catturato” in un attimo di quotidianità da qualche paparazzo. Scrivono, infatti, ironizzando: “Grazie, paparazzi, per lo shooting. Ci vediamo domani”.

Ciò che desta sospetto è senza dubbio la mise troppo studiata dei giovani musicisti e un particolare super evidende: la grossa fibbia della cintura che portano tutti e quattro, assolutamente identica. Cosa staranno architettando di nuovo? Cresce l’hype.