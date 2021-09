“Matrimonio a prima vista”, nuovo riavvicinamento tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli? Le FOTO parlano chiaro

Si tratta di una delle “coppie” più chiacchierate del programma di Discovery+/Real Time e in questi mesi la questione ruota sempre intorno alla loro presunta unione sentimentale.

Poche settimane fa avevamo lasciato Andrea Ghiselli visibilmente arrabbiato durante una diretta doppia su Instagram lampo in cui, assieme a Francesca Musci, spiegava ai suoi follower quello che realmente esiste tra i due.

Il giovane di Pesaro stanco delle continue pressioni da parte delle persone che ogni giorno gli scrivevano per sapere cosa realmente ci fosse con la ragazza, ha confessato che tra loro correva solo una fortissima amicizia intensificata nei mesi dalle comuni vicissitudini che la vita aveva posto loro di fronte.

Nonostante questa smentita però continuano a fioccare sui social immagini e video che li ritraggono più che amici, vediamo dove sono stati ieri e come hanno trascorso la giornata.

LEGGI ANCHE –> “Bond girl perfetta” Caterina Balivo, stivali e minigonna: fan estasiati – FOTO

Ghiselli e Musci insieme, giornata meravigliosa a San Marino. Le foto sono una dichiarazione d’intenti?

NON PERDERTI ANCHE —> Benedetta Parodi, cambia tutto: le FOTO svelano una grossa novità

Il profilo dell’ex moglie di Stefano Protraggi ieri ha mostrato una splendida gita fuori porta che lei si è concessa a San Marino assieme ad Andrea. Ha raccontato l’arrivo da Milano in treno e poi la salita in funivia per salire nel piccolo stato autonomo.

L’imprenditore la abbraccia teneramente di spalle perché lei ammette di avere molto paura a salire, poi il tour prosegue e insieme decidono prima di visitare la cittadina e poi dirigersi verso il mare.

Con tanto di cuori nelle stories, Francesca spiega che il suo treno che doveva essere alle 15.55 è stato spostato alle 20.52 perché il Ghiselli le ha regalato una nuova giacca per la moto e volevano provarla. Lei è visibilmente commossa e allegra per il tempo aggiuntivo che trascorre nelle Marche.

Numerosi gli abbracci e gli occhi dolci che si scambiano nel corso delle ore successive, l’uscita in moto e le foto di rito con il nuovo regalo che ha ricevuto. A tarda sera troviamo Francesca affranta in treno con il ritornello in sottofondo della canzone di Irene Grandi “Prima di partire per un lungo viaggio”.

Ancora nessun sbilanciamento da parte dei due ma anche ieri sono stati in molti i fan a chiedersi come mai nonostante questa forte complicità non ci sia ancora una vera dichiarazione. Sono in molto ancora a sperare.